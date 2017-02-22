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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" снизил цену газа для промпотребителей на март на 7%
12:05 22.02.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта 2017 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,2% (на 661,2 грн) - до 8 тыс. 553,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Согласно пресс-релизу компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствуя долгов перед НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 6,9% (702 грн) - до 9 тыс. 439,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщалось, цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов в январе 2016 года была установлена НАК на уровне 6,94 тыс. грн. К маю она снизилась до 5,91 тыс. грн, затем в августе краткосрочно выросла до 6,56 тыс. грн, после чего снова была опущена до 6,04 тыс. грн в сентябре. На октябрь прошлого года "Нафтогаз" повысил ее до 6,34 тыс. грн, на ноябрь - до 7,38 тыс. грн, а в последующие два месяца она составляла 7,75-7,78 тыс. грн. В феврале 2017 года цена газа для таких потребителей составляла 9,21 тыс. грн (все - с НДС).
В Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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