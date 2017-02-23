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НКМЗ в 2017г поставит рудоразмольную мельницу для Лебединского ГОКа в РФ
17:23 23.02.2017 |
Согласно пресс-релизу НКМЗ во вторник, контракт, стоимость которого не разглашается, заключен после победы НКМЗ в тендере, и в настоящее время завод приступает к его выполнению.
На предприятии отмечают, что 640-тонная машина повышенной производительности стала второй крупнейшей на постсоветском пространстве мельницей ММС-9500х2900 (первая была отгружена несколько лет назад также для Лебединского ГОКа), и будет введена в эксплуатацию до конца года.
Мельница относится к типу машин мокрого самоизмельчения, ее производительность увеличена на 10% по сравнению с подлежащей замене машиной.
В компании напоминают, что рудоразмольные мельницы производства НКМЗ устанавливаются на старые фундаменты, что значительно экономит заказчику капитальные затраты.
ПАО "НКМЗ" специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.
По предварительным данным, в 2016 году НКМЗ сократил чистую прибыль вдвое к 2015 году, до 460,3 млн грн.
В 2015 году завод увеличил чистый доход на 15,2% по сравнению с 2014 годом - до 2,97 млрд грн, на экспорт было поставлено около 80% продукции.
Лебединский ГОК - крупнейшее в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству железорудного сырья и металлоресурсов, ведет открытым способом разработку железорудного месторождения, подтвержденные запасы которого составляют 3,9 млрд тонн.
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