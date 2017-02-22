"ДТЭК Энерго" для обеспечения потребностей своих тепловых электростанций (ТЭС) в январе 2017 года закупило 65 тыс. тонн угля у шахт Львовско-Волынского бассейна, что на 27% больше по сравнению с январем 2016 года, говорится в сообщении компании в пятницу.

"ДТЭК ориентируется, прежде всего, на уголь украинской добычи. И хотя возникают ситуации, когда нам приходится контрактовать импортное топливо, мы убеждены, что чрезвычайно важно в первую очередь использовать собственные ресурсы и сохранять средства внутри страны", - приводятся в релизе слова генерального директора "ДТЭК Захидэнерго" Андрея Шувара.

Компания уточняет, что всего за минувший год приобрела у шахт Львовско-Волынского бассейна 622 тыс. тонн угля, что на 26% больше по сравнению с 2015 годом.

ДТЭК уточнил, что покупает уголь у государственных шахт по ценам, которые утверждаются Министерством энергетики и угольной промышленности, и сейчас такая цена составляет 1730 грн/тонну.

Все ТЭС "ДТЭК Захидэнерго" (Бурштынская, Добротворская и Ладыжинская) работают на газовом угле, электростанции обеспечены топливом в необходимых объемах", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, ТЭС "ДТЭК Энерго" в декабре 2016 года увеличили потребление угля по сравнению с декабрем 2015 года на 33,8%, или на 481 тыс. тонн, - до 1,906 млн тон. Компания также указывала, что в последнем месяце минувшего года увеличила отгрузку угля на свои ТЭС на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года - до 1,651 млн тонн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга "ДТЭК". В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт; 6 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 4,4 млн клиентов.

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" в третьем квартале 2016 года добыли 7,8 млн тонн энергетического угля, что на 10,5% больше, чем в третьем квартале 2015 года. Всего за девять месяцев 2016 года добыча выросла на 4,1%, - до 22,31 млн тонн, а производство электроэнергии - на 1,7%, до 28,615 млрд кВт-ч.

ДТЭК - стратегический холдинг, осуществляющий управление операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в добыче газа. Численность сотрудников ДТЭК - 118 тысяч человек. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.