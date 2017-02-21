ПАО "Центрэнерго" рассматривает возможность перевода газомазутных блоков Трипольской и Углегорской ТЭС на сжигание угля газовой группы, сообщила пресс-служба энергогенерирующей компании в пятницу.

"Это позволит обеспечить существенный рост использования угля газовой группы и станет дополнительным объемом поставки продукции для обеспечения самофинансирования госшахт с целью своевременной и в полном объеме выплаты зарплаты шахтерам, а также накопления необходимого объема угля на складах тепловых электростанций для стабильного прохождения осенне-зимних периодов и повышения энергобезопасности государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в рамках поиска путей уменьшения зависимости от антрацитовых групп угля компания с октября 2015 года реализовала технические решения по изготовлению на складе электростанции топливных смесей угля антрацитовой и газовой группы для его сжигания на Змиевской ТЭС.

За период с 2015 по 2017 год на ЗмТЭС было использовано 352,3 тыс. тонн угля марки "Г", что соответствует аналогичному количеству сэкономленной угольной продукции антрацитовой или тощей группы ("А" и "Т"). В то же время приготовление смеси углей газовой и антрацитовой групп на ЗмТЭС полностью не решает проблемы зависимости Украины от поставок топлива из зоны АТО.

В этой связи в течение 2017 года предусмотрено проведение технического переоснащения двух котлоагрегатов блоков №2, №5 Змиевской ТЭС с переводом их на использование угля газовой группы.

После реализации этого проекта Змиевская ТЭС будет первой в Украине гибридной электростанцией, часть энергоблоков которой будет работать на угле марок "А" и "Т", а часть - на угле марок "Г", "ДГ", поставщиками которого являются государственные угольные компании и государственные шахты, которые расположены в Львовско-Волынском бассейне и на подконтрольной территории Донбасса.

Как сообщалось со ссылкой на и.о. гендиректора ПАО "Центрэнерго" Олега Коземко, пуско-наладочные работы на блоке №2 Змиевской ТЭС (Харьковская обл.) после его перевода на уголь газовой группы пройдут во втором-третьем кварталах этого года, блоке №5 - в третьем-четвертом кварталах 2017 года.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.