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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз Украины" купит 16,3 млрд куб. газа у "Укргазвыдобування" за 78,2 млрд грн
17:51 17.02.2017 |
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" одобрил заключение дополнительного соглашения к договору с ПАО "Укргазвыдобування" на покупку 16 млрд 338,317 млн куб. м природного газа на сумму 78 млрд 235,573 млн грн.
Согласно сообщению госхолдинга в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее одобрение получено по итогам заседания НС НАК 16 февраля 2017 года.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" согласно возложенным на него Кабинетом министров Украины специальным обязательствам приобретает у "Укргазвыдобування" газ для дальней перепродажи его населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ) на льготных условиях.
"Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) - до 13,002 млрд куб. м. В 2017 году компания" планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
"Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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Deloitte&Touche, обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки счетов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования. Дополнительные расследования подтвердили предварительные выводы и помогли собрать больше доказательств ненадлежащего управления в сфере закупок.
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