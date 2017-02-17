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Топливно-энергетический комплекс
НБУ признал недействительной банковскую группу Первого инвестиционного банка
10:51 17.02.2017 |
Национальный банк 3 февраля признал недействительной банковскую группу Первого инвестиционного банка (Киев).
Об этом говорится в соответствующих сведениях НБУ, передают Українські Новини.
15 февраля 2013 года НБУ признал группу Первого инвестиционного банка банковской группой.
В нее вошли: Первый инвестиционный банк и ООО "Глобальная платежная система".
Контроллером указанной группы являлся сам банк.
3 февраля 2017 года НБУ признал группу недействительной.
Как сообщали Українські Новини, в декабре российский бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА (Москва, Россия) Евгений Гинер стал владельцем 84,31% акций Первого инвестиционного банка.
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