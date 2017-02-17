Игорь Прокопив

Правление Нкациональной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" отстранило Игоря Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза" и управление компанией возьмет на себя первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко.

Согласно пресс-релизу НАК "Нафтогаз Украины", распространенному в пятницу утром, такое решение приняло правление и утвердил наблюдательный совет госхолдинга.

"Процедура отстранения предусмотрена уставом "Нафтогаза", который Кабинет министров Украины принял в декабре 2016 года", - почеркнули в компании.

В пресс-релизе подчеркивается, что изменения в руководстве "Укртрансгаза" не повлияют на поставки газа украинским потребителям, а транзит газа будет продолжаться в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами.

В компании напомнили, что независимый аудитор группы, компания Deloitte&Touche, обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки счетов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".

"Дополнительные расследования подтвердили предварительные выводы и помогли собрать больше доказательств ненадлежащего управления в сфере закупок. Имеющиеся факты нарушений побудили к дальнейшим параллельным расследованиям, охватывающих более широкий круг вопросов", - отмечено в пресс-релизе.

Кроме того, в НАК сообщили, что в рамках коренной реформы корпоративного управления "Нафтогаз Украины" вводит новую систему внутреннего контроля во всех компаниях группы, и подобные внутренние аудиторские проверки начаты во всех дочерних подразделениях.