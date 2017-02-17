ПриватБанк (Днепр) присоединился программе кредитования тепломодернизации и повышения энергоэффективности в жилом секторе Украины, сообщается в пресс-релизе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Соглашение о сотрудничестве в рамках правительственной программы "теплых" кредитов подписали глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук и глава ПриватБанка Александр Шлапак 16 февраля 2017 года.

Таким образом, количество банков-участников программы возросло до четырех: кроме ПриватБанка, соответствующие кредиты предоставляют Укргазбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк (все - Киев).

В Госэнергоэффективности уверены, что участие в программе ПриватБанка усилит конкуренцию между банками, что, в свою очередь, будет содействовать снижению стоимости кредитов для домохозяйств и ОСМД, повышению качества обслуживания участников программы.

В целом с начала действия программы - с октября 2014 года - ею воспользовалось более 215 тыс. домохозяйств, которые привлекли почти 2,8 млрд грн на утепление жилища. При этом правительство предоставило 1,16 млрд грн финансовой помощи.

В госбюджете Украины на реализацию указанной программы в 2017 году выделено 432 млн грн, которые почти поровну распределены между четырьмя банками-участниками.

По данным С.Савчука, если темпы кредитования ПриватБанка будут превышать темпы других банков, Госэнергоэффективности рассмотрит возможность перераспределения лимитов между банками и увеличения финансирования программы.

Глава ПриватБанка А.Шлапак на пресс-конференции в Киеве в четверг сообщил, что банк в указанной программе, в первую очередь, ориентирован на своих клиентов.

"У нас - около 20 млн клиентов, в том числе 5,5 млн физических лиц, для которых уже сейчас открыты лимиты на сумму около 70 млрд грн, и 12 тыс. ОСМД, для которых открыты лимиты на 3,5 млрд грн. Таким образом, как только программа стартует, всем этим лицам будут разосланы уведомления о возможности , что они могут воспользоваться программой кредитования", - сказал А.Шлапак.

ПриватБанк планирует запустить программу с 20 февраля. Рассчитывает выдать первые кредиты к марту.

Стоимость такого финансирования, по словам главы ПриватБанка, будет варьировать от 18% до 0% годовых, не будет включать какие-либо комиссии банка. При этом он уверен, что большую часть кредитов банк сможет предоставить по ставке от 0% до 5-6% годовых.

"Именно такую амбициозную задачу мы поставили перед собой. Мы не рассматривает эту программу как бизнес-проект, и ничего на ней не заработаем. Участники программы - это не бизнесмены, это - граждане, которые пытаются решить насущную проблему - сократить оплату за коммунальные услуги", - пояснил он.

В дальнейшем банк не исключает участие и в других государственных программах, в том числе рассматривает возможность ипотечного кредитования.

"Мы хотим предложить очень амбициозный проект ипотечного кредитования. Это будет кредитование первичного и вторичного рынка жилищного строительства. Но нам нужно провести переговоры с застройщиками. Думаю, в течение месяца мы этот вопрос обсудим", - сказал А.Шлапак.

Как сообщалось, правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.

Согласно информации НБУ, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (220,018 млрд грн) ПриватБанк являлся крупнейшим среди 93 действовавших в стране банков.