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Топливно-энергетический комплекс
2016 ОТП Банк закончил с прибылью 962 млн гривен
07:36 16.02.2017 |
2016 год ОТП Банк закончил с чистой прибылью 962,01 млн гривен, против убытка 2,8 млрд гривен в 2015 году.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В 1 квартале прибыль банка составила 327,269 млн гривен, во 2 квартале 144,078 млн гривен, в 3 квартале 402,8 млн гривен, а в 4 квартале - 87,8 млн гривен.
2015 год банк закончил с убытком 2,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций публичного акционерного общества "ОТП Банк" владеет венгерский OTP Bank, который в 2006 году купил данное финучреждение у группы Raiffeisen International.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 13-е место (24,8 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|21 154,5
|24 831,5
|17,4
|Кредиты клиентам
|13398,5
|15 211,5
|13,5
|Средства физлиц
|8832,5
|9 338,6
|5,7
|Средства юрлиц
|9492,4
|12 463,8
|31,3
|Всего капитала
|1646,2
|2 559,9
|55,5
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