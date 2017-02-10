Тройка крупнейших в Украине по количеству отделений банков в 2016 году продолжила тенденцию по сокращению сети подразделений, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, Ощадбанк за прошлый год сократил 516 отделений – до 3,648 тыс., ПриватБанк – 348 отделений, до 2,24 тыс., Райффайзен Банк Аваль – 85 отделений, до 510.

Помимо указанных банков, существенно сократил сеть УкрСиббанк – на 75 отделений, до 378, Проминвестбанк – на 46 отделений, до 57, Правэкс-Банк – на 42 отделения, до 97.

Тройку лидеров роста по итогам 2016 года составили: Акордбанк, расширивший сеть на 56 отделений – до 60, Укргазбанк - на 52 отделения, до 231, банк "Сич" – на 30 отделений, до 60.

Всего за 2016 год количество отделений украинских банков сократилось на 1,555 тыс., или 13,1%, и к началу 2017 года составило 10,316 тыс.