84% кредитного портфеля юридических лиц банка - инсайдерские, 85% ценных бумаг - "мусорные"-Фонд гарантирования вкладов.

В рамках ликвидационной процедуры, началась продажа активов ПАО «КБ« Хрещатик». Полученные в процессе реализации средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банка. Несмотря на то, что «на бумаге» стоимость активов банка, включенных в конкурсную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые лицензированные оценщики оценили их в 2,65 млрд грн. При этом, по сумме утвержденных акцептующих требований кредиторов ПАО «КБ« Хрещатик »является одним из крупнейших банков, в которых начата процедура ликвидации - 6,15 млрд грн. Сегодня Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных преступлений, направлено 220 исковых заявлений и открыто 270 исполнительных производств в том числе с целью возвращения выведенных ТОП-менеджментом банка активов.

52% в структуре активов ПАО «КБ« Хрещатик », на сумму 4 305,48 млн грн, - это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) - кредиты юридических лиц.

Несмотря на то, что «на бумаге» стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4 005,68 млн грн, их независимая оценка почти в пять раз меньше - 834,36 млн грн.

Среди причин, влияющих на рыночную стоимость кредитов - их низкий уровень обслуживания и малоликвидные залога.

Так, более 84% кредитного портфеля юридических лиц (на сумму 3,38 млрд грн) - кредиты выданные связанным с банком компаниям. С момента признания банка неплатежеспособным заемщики не обслуживают свои договоры, несмотря на то, что ведут активную хозяйственную деятельность.

Кроме того, почти половина кредитного портфеля корпоративных клиентов банка фактически необеспеченными :

- Кредиты на 1,068 млрд грн были выданы под залог «мусорных ценных бумаг»

- И еще на 0,57 млрд грн - под залог имущественных прав по контрактам или же договорам поручительства, или же вообще изначально были беззалоговым.

При этом, за несколько дней до введения временной администрации (в период с 30 марта по 4 апреля 2016 года) руководством и акционерами банка были применены схему, результатом которой стало сворачивания задолженности ряда связанных юридических лиц и высвобождение из-под залога высоколиквидного обеспечения, стоимостью почти 1 млрд грн.

В то же время, почти четверть активов ПАО «КБ« Хрещатик »(на сумму 1 868 230 000 грн) - долговые ценные бумаги связанных с банком компаний. Несмотря на то, что между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа, по состоянию на январь 2017 эти обязательства не выполнены. При этом, 85% облигаций (почти 1,6 млрд грн) - необеспеченные. Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты. Впрочем существуют обоснованные основания предполагать, что планов реализовывать эти проекты не было, зато имела место схема вывода средств банка.

По выявленным фактам манипуляций с активами Уполномоченным лицом Фонда направлено заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам - ​​продолжаются судебные процессы.

Стоит отметить, что попытки вывода активов из банка продолжаются. Так, как уже сообщал Фонд , в настоящее время существует риск вывода активов банка на 0,25 млрд грн. Их банк может потерять в результате судебных решений, которыми легализуются схемы, применяемые родственниками одного из руководителей банка и корпоративными заемщиками - связанными с акционером. Упоминавшаяся группа заемщиков пытается в судебном порядке доказать, что якобы еще начале 2015 года ими было получено право требования к банку, а в конце марта - начале апреля 2016 проведен зачет встречных однородных требований на сумму 8 млн долл. США за счет денежных средств, принадлежащих родственникам одного из бывших руководителей банка. Следствием этого, как считают истцы, стало погашение задолженности по кредитным договорам корпоративных клиентов. Зачет встречных требований высвободило бы из-под залога банка ликвидное обеспечение - недвижимое имущество залоговой стоимостью 0,47 млрд грн (земельный участок в Феофании, квартиры и нежилые помещения на ул. Вышгородской в Киеве).

Существуют основания полагать, что договоры уступки права требования по депозитным договорам, а также заявления о зачете встречных однородных требований были составлены уже в период осуществления процедуры ликвидации банка перед подачей исковых заявлений.

Впрочем Хозяйственным Судом первой инстанции исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Сейчас идет апелляционное обжалование, очередные судебные заседания назначены к рассмотрению в Киевском апелляционном хозяйственном суде на 13 и 14 февраля текущего года