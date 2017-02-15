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2016 ПУМБ закончил с прибылью 367 млн гривен
07:34 15.02.2017 |
2016 год Первый украинский международный банк (ПУМБ) закончил с чистой прибылью 367,011 млн гривен против убытка 1,753 млрд гривен в 2015 году.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале убыток банка составил 265,4 млн гривен, во 2-м квартале прибыль составила 219,4 млн гривен, в 3-м квартале прибыль - 322,4 млн гривен, в 4-м квартале прибыль - 90,7 млн гривен.
2015 год ПУМБ закончил с убытком 1,752 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".
"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 8-е место (44,6 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|37 644,1
|44 552,6
|18,4
|Кредиты клиентам
|26 287,6
|24 755,8
|-5,8
|Средства физлиц
|13 999,6
|14 713,2
|5,1
|Средства юрлиц
|13 585,2
|18 472,3
|36,0
|Всего капитала
|3 666,6
|4 048,3
|10,4
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