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В 2016 Альфа-банк (Украина) увеличил убыток в 1,5 раза до 4,1 млрд гривен
07:32 14.02.2017 |
В 2016 году Альфа-банк (Украина) увеличил убыток в 1,5 раза до 4,095 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (2,658 млрд гривен).
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале убыток банка составил 536,8 млн гривен, во 2-м квартале банк получил прибыль 1,825 млрд гривен, в 3-м квартале убыток банка составил 1,781 млрд гривен, а в 4-м квартале - 3,6 млрд гривен.
2015 год банк закончил с убытком 2,7 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альфа-банка (Украина) владеет входящая в состав консорциума "Альфа-Групп" компания ABH Ukraine Limited (Кипр).
Альфа-групп контролируется Михаилом Фридманом (32,87%), Германом Ханом (20,97%), Петром Авеном (12,4%) и Алексеем Кузьмичевым (16,3%).
Альфа-Групп также владеет российским Альфа-Банком.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 10-е место (38,9 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|42 363,1
|38 953,9
|-8,0
|Кредиты клиентам
|27 462,8
|25 629,5
|-6,7
|Средства физлиц
|12 314,5
|15 491,4
|25,8
|Средства юрлиц
|12 929,8
|13 661,7
|5,7
|Всего капитала
|2 623,7
|3 311,7
|26,2
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