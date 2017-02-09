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ТАСкомбанк и ПУМБ интересуются покупкой розничного кредитного портфеля Платинум Банка
12:32 09.02.2017 |
ТАСкомбанк и Первый украинский международный банк (оба - Киев) интересуются покупкой розничного кредитного портфеля неплатежеспособного Платинум Банка (Киев).
Об этом журналистам сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, передают Українські Новини.
"К нам обратились 2 банка: ТАСком и ПУМБ. Мы их допустили в комнату данных по этому банку", - сказал он.
Ворушилин сообщил, что они интересуются прежде всего розничным портфелем Платинум Банка.
"Там есть живые рабочие активы на 1,2 млрд гривен. Там просрочка есть: 30 и 60 дней. Это некритично", - добавил он.
"В декабре банк вел переговоры о продаже своего портфеля на 970 млн гривен. Это в основном кредиты в АТО и Крыму. В общем, пустые кредиты", - сказал Константин Ворушилин.
Ворушилин сообщил, что продать этот портфель банку не удалось.
По его словам, большая часть кредитного портфеля юрлиц является низкой по качеству.
"Около 90% корпоративного портфеля - инсайдеры. Там качество очень низкое залогов", - добавил представитель фонда.
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