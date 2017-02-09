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Болгарская "Фишерман Инвестментс" выкупит 22% акций Костопольского завода стеклоизделий
07:26 09.02.2017 |
ООО "Фишерман Инвестментс" (Болгария) намерено приобрести 2 млн 723,617 тыс., или 21,9999% простых именных акций ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий" (Костополь Ривненской обл.), сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Согласно сообщению, продавцом указанного пакета акций станет компания Edmonton Developments Inc. (Британские Виргинские о-ва), которая, согласно данным НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2016 года владела 21,9990% акций ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий".
Как отмечается в сообщении, стоимость покупки одной акции компании составит $0,12 или 3,23 грн.
По состоянию на 7 февраля 2017 года "Фишерман Инвестментс" и аффилированные с ней лица акциями Костопольского завода стеклоизделий не владеют.
ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий" создано в 2000 году. Основной вид деятельности - производство пустотелого стекла.
Чистый доход завода в 2015 году вырос на 46% по сравнению с 2014 годом - до 343,943 млн грн. В то же время предприятие получило 6,149 млн грн чистой прибыли против 8,668 млн грн чистого убытка годом ранее.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 7 февраля 2017 года, помимо Edmonton Developments Inc. (21,999%), акциями ЧАО владели ЧП "Фирма "Сава" (2,8634%, Ривне), ООО "Ромекс" (6,8173%, Киев), Александр Гирнык и Павел Гирнык (по 4,564%), Ярослав Гирнык (4,632%), Анатолий Кучерук (4,8501%), Валентина Лысенко (7,008%), Дмитрий Олейник (12,21%), Андрей Рибицкий (9,056%), Леонид Смилянец и Андрей Филимонюк (по 4,8501%), Юлия Солодовник (7,104%), Ирина Янечко (4,632%).
Уставный капитал ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий" на 7 февраля 2017 года составлял 12 млн 380,64 тыс. грн.
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