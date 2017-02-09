ГП «Завод «Электротяжмаш» закончил 2016 год с прибылью более 5 млн. грн. Для сравнения, 2015 год предприятие закончило с убытком в 121 млн. грн.

Заемные средства не привлекались, более того, за этот период завод погасил кредиты в банках на общую сумму около 40 млн. грн. и продолжит их выплату в 2017 году.Объем реализованной продукции составил 1,5 миллиарда грн. Доля экспортных поставок составила более 83% всех продаж.В настоящий момент сумма подписанных контрактов, которые будут реализованы в текущем и последующих годах, составляет 2,4 млрд. грн., в том числе начало реконструкции оборудования Каневской ГЭС и Киевской ГАЭС (под эгидой ЕБРР), модернизация оборудования Каневской и Рогунской ГЭС, изготовление двигателей для отечественного городского электротранспорта и электротягового оборудования для стран СНГ.«В ближайшие месяцы мы планируем увеличить портфель заказов до 3,5 млрд. грн. за счет подписания контрактов, находящихся на финальных этапах переговоров. Кроме того, в 2017 году мы ожидаем увеличение объема продаж до 2 млрд. грн.», - отметил и. о. директора завода Дмитрий Костюк.