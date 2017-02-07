Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает рассмотрения и поддержки законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли уже на этой сессии Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

"Законопроект о приватизации "Укрспирта" должен быть принят уже на этой сессии. Вопрос является насущным. Есть соответствующее требование от МВФ. Есть большая потребность способствовать детенизации рынка спирта, привлекать инвестиции в развитие и модернизацию предприятий спиртовой отрасли", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Как сообщается, из 11 законопроектов, которые поданы в Верховную Раду Министерство аграрной политики, семь уже были рассмотрены профильными комитетами парламента и рекомендованы к принятию за основу.

Главные темы законопроектов: приватизация государственных предприятий, органическое производство, детское питание, безопасность пищевых продуктов, земельные вопросы, регулировании производства и реализации сахара, страхование сельскохозяйственной продукции, вопросы евроинтеграционного направления и эффективности контроля в сфере природопользования, деятельность Гарантийного фонда.

"Укрспирт" до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации предприятий. Стоимость госпредприятия оценивается в $200-400 млн. Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада.

Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая 2016 года, но парламент еще не принял решения по этому вопросу.