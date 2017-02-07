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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Международный арбитраж обязал Украину возместить убытки британской JKX Oil&Gas $12 млн

Международный арбитраж обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas (Великобритания), владеющей в Украине нефтегазовыми активами, порядка 12 млн долларов убытков, которые та понесла из-за нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией об обоюдной защите инвестиций.

Об этом говорится в сообщении британской компании на сайте Лондонской фондовой биржи от 6 февраля, передают Українські Новини.

"Суд установил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного договора между правительством Соединенного Королевства и правительством Украины и присудил убытки JKX в размере около 12 млн долларов", - говорится в сообщении.

Согласно информации Министерства юстиции Украины, основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины является: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабинетом Министров на закупку газа определенными (крупными) компаниями у всех поставщиков, кроме НАК "Нефтегаз Украины" (постановление №647 от 26 ноября 2014 года), введение правлением Национального банка административных мер на валютном рынке (постановления НБУ №540 от 28 августа и №758 от 1 декабря 2014 года).

Ранее JKX заявляла, что из-за повышения ренты необоснованно переплатила ренту за пользование недрами в размере 180 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, выручка JKX Oil & Gas по итогам 2015 года составила 88,5 млн долларов, что на 39,5%, или на 57,7 млн долларов ниже, чем в 2014 году (146,2 млн долларов).

Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является Полтавская газонефтяная компания, занимающаяся добычей углеводородов на Игнатьевском, Молчановском, Ново-Николаевском, Руденковском, Заплавском, Елизаветовском, Червоноярском, Восточном месторождениях в Полтавской области.

27,54% компании владеет Eclairs Group, которую СМИ связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, 19,92% - российская Proxima Capital Group,11,45% - Glengary Overseas Limited.
По материалам: Українські Новини
 

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