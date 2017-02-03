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Топливно-энергетический комплекс
Лукойл продает часть Карпатнефтехима Коломойскому и Иванчуку
19:19 03.02.2017 |
Российский Лукойл продает более 25% своего предприятие Карпатнефтехим (Ивано-Франковская область) компании Techinservice Limited, которую связывают с Игорем Коломойским и депутатом от Народного Фронта Андреем Иванчуком. Это следует из сообщения Антимонопольного комитета.
АМКУ дал разрешение британской Techinservice Limited на покупку более 25% Lukoil Chеmical B.V., которая опосредовано владеет заводом Карпатнефтехим, который простаивает с 2012 г.
Антимонопольный комитет также предоставил неназваному физическому лицу (гражданину Украины) право на опосредованную покупку (через кипрскую компанию Xedrian Holding) более 50% акций компании Lukoil Chеmical B.V.
Techinservice Limited - компания, зарегистрированная в Лондоне. Она является дочерней структурой компании предприятия Техинсервис, которое производит в Украине биоэтанол.
В интервью Украинской правде Игорь Коломойский заявил, что владеет Техинсервисом вместе с влиятельным депутатом от Народного фронта Андреем Иванчуком.
Формально британская компания записана на Игоря Щуцкого, руководителя ООО Производственная группа Техинсервис. В одной из презентаций этой компании Techinservice Limited указана как ее дочерняя структура.
Xedrian Holding создана в сентябре прошлого года. Одним из главных видов сырья для Карпатнефтехима является сжиженный углеводородный газ (СУГ). В декабре прошлого года по инициативе соратника Иванчука по партии, депутата от Народного фронта Олега Крышина, Верховная Рада освободила импорт СУГ в качестве сырья для производства этилена от уплаты акциза. Единственный производитель этилена в Украине - Карпатнефтехим.
Справка: Карпатнефтехим может производить 250 тыс. т этилена в год. Проектная производительность по поливинилхлориду достигает 300 тыс. т в год, по каустической соде - 200 тыс. т, по полиэтилену - 100 тыс. т. По итогам 2014 г. Лукойл признал убыток от обесценивания активов Карпатнефтехима, обусловленного неблагоприятной экономической конъюнктурой на рынке Украины, в размере $411 млн.
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