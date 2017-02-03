Бывший председатель наблюдательного совета БТА Банка, гражданин Казахстана Ариф Бабаев сконцентрировал 95,2309% акций Регион-банка (Харьков).

Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

18 ноября Национальный банк согласовал Арифу Бабаеву приобретение существенного участия в размере 84,7749% уставного капитала Регион-банка.

Бабаев сначала стал владельцем 53,54% акций, затем его доля увеличилась до 95,23%.

В то же время Анатолий Волок вышел из состава акционеров банка.

Ариф Бабаев, гражданин Казахстана, имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, основную часть которого он получил, работая в ABN AMRO и Royal Bank of Scoltand.

С августа 2015 по июнь 2016 был председателем набсовета украинского БТА Банка.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев Регион-банк сократил прибыль на 19% до 1,5 млн гривен.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 81-е место (320,3 млн гривен) среди 100 действующих банков.