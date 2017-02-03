НАК "Нафтогаз Украины" согласно действующему законодательству обнародовал данные о подписанных в 2016 году контрактах на сумму больше 1 млн грн, в которых, в частности, указывается сумма вознаграждений независимых членов наблюдательного совета госхолдинга.

В частности, британцы Маркус Ричардс, Чарльз Проктор и Пол Уорвика заключили договоры на период с 11 мая 2016 года по 23 марта 2020 года стоимостью EUR860 тыс., а экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин - договор на период с 22 сентября 2016 года по 20 апреля 2020 года на сумму $645 тыс.

Таким образом, месячное вознаграждение британцам составит около EUR18,7 тыс., В.Демчишину - $15 тыс.

Контракт с пятым членом НС НАК Юлией Ковалив, в списке заключенных в 2016 году, отсутствует.

Как сообщалось, в марта 2016 года стали известны фамилии независимых членов НС в лице имеющих значительный опыт работы в международных нефтегазовых компаниях британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров Украины в совет вошла первый замглавы МЭРТ Ю.Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

