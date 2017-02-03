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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз Украины" обнародовал список контрагентов-поставщиков газа
08:05 03.02.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" согласно действующему законодательству обнародовал данные о подписанных в 2016 году контрактах на сумму больше 1 млн грн, в которых, в частности, указал своих контрагентов по поставкам природного газа.
В частности, госхолдинг имеет контракт с Statoil (Норвегия) на период с 8 сентября 2014 года по 8 сентября 2019 года, RWE Supply and Trading (Германия) на период с8 мая 2012 года по 1 мая 2017 года, PGNiG (Польша) на период с 12 июля 2016 года по 12 июля 2021 года, AXPO Trading (Швейцария) на период с 7 июля 2016 года по 1 мая 2017 года и с 29 февраля 2016 года по 28 февраля 2021 года, ENI Trading & Shipping (Италия) на период с 7 июля 2016 года по 1 мая 2017 года и с 12 июля 2016 года по 12 июля 2021 года, TrailStone (Германия) на период с 29 февраля 2016 года по 28 февраля 2021 года, CFP Trading (Мальта) на период с 28 апреля 2016 года по 28 апреля 2021 года, DufEnergy Trading (Швейцария) на период с 29 февраля 2016 года по 28 февраля 2021 года, MET Gas and Energy Marketing (Швейцария) на период 29 февраля 2016 года по 28 февраля 2021 года, Shell Energy Europe (Великобритания) на период с 27 сентября 2016 года по 27 сентября 2021 года, CEZ (Чехия) на период с 7 июля 2016 года по 1 мая 2017 года, Uniper Global Commodities (Германия) на период с 7 июля 2016 года по 1 мая 2017 года и с 12 июля 2016 года по 12 июля 2021 года, ENGIE (Франция) на период с 7 июля 2016 года по 1 мая 2017 года и с 2 марта 2016 года по 2 марта 2021 года.
Таким образом, НАК в 2016 году сотрудничал с 12 зарубежными контрагентами в части купли-продажи природного газа (без учета покупки газа у компаний-трейдеров по swap-операциям).
В информации "Нафтогаза" также содержится стоимость заключенных договором с контрагентами без учета объема газа.
"Это крупнейшее раскрытие коммерческой информации за всю историю Нафтогаза. Мы прекрасно понимаем потенциальные негативные последствия, но добросовестное выполнение требований Закона о прозрачности - не просто слова, а критически важный элемент системы ценностей нашей команды", - прокомментировал на своей странице в Фейсбук обнародованные данные глава НАК Андрей Коболев.
Кроме того, "Нафтогаз" на своей странице в Фейсбук отметил, что компания обратилась к народным депутатам с просьбой обязать раскрывать подобную информацию и других участников рынка, чтобы требования были одинаковыми для всех.
Ранее в НАК обращали внимание, что ряд европейских контрагентов компании уведомили о риске отказа от работы с украинскими компаниями, находящими в государственной собственности, и возможное ухудшение ценовых предложений в части поставки газа госхолдингу.
"Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужение круга европейских поставщиков Нафтогаза, большинство из которых предусматривают возможные репутационные или коммерческие потери в результате публикации существенных условий контрактов. Это, в свою очередь, может привести к более высоким ценам закупки импортированного газа для украинских потребителей", - отмечали в НАК.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал в страну 8,2 млрд куб. м природного газа или 73,9% от его общего импорта. Другие компании импортировали в минувшем году 2,9 млрд куб. м газа или 26,1% от его общего импорта.
По словам главного коммерческого директора госхолдинга Юрия Витренко, "Нафтогаз" в 2016 году импортировал природный газ на сумму $1,6 млрд.
"Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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