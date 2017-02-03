Приватбанк не планирует закрывать свою платформу P2P-кредитования "Куб".

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

"Уже выдано 0,5 млрд гривен по программе "Куб" ("Країна успішного бізнесу"). До конца года мы планируем увеличить эту цифру в 4 раза", - сказал Александр Шлапак.

Уровень проблемной задолженности по выданному портфелю - всего 1,7%.

Глава банка пояснил, что программа "Куб" позволяет создавать новые рабочие места и способствует развитию предпринимательства.

"Мы уже создали 300 тыс. рабочих мест, до конца 2018 года хотим создать 1 млн рабочих мест за счет реализации программ развития бизнеса", - сказал Шлапак.

Сейчас за расширение программы микрокредитования предпринимателей "Куб" в Приватбанке отвечает первый зампредправления Олег Сергеев.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября 2016 года Верховная Рада приняла законопроект, внесенный Президентом Петром Порошенко о возврате средств обманутым вкладчикам.

Национальный банк сообщил, что данным законом введен запрет на работу P2P-кредитования.