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Приватбанк обратился к Минфину и Кабмину о возможной докапитализации под потерянные крымские активы
13:54 02.02.2017 |
Приватбанк обратился к Министерству финансов и Кабинету Министров о возможной докапитализации под потерянные крымские активы.
Об этом председатель правления банка Александр Шлапак сообщил журналистам, передают Українські Новини.
"Мы подготовили письмо в Минфин и правительство относительно того, готовы ли они нас докапитализировать на сумму потерянных крымских активов, как это было в случае с Ощадбанком и Укрэксимбанком. Если да, то мы сможем выполнить и свои обязательства в Крыму перед вкладчиками", - сообщил он.
Шлапак сообщил, что сумма потерянных активов в Крыму составляет примерно 14 млрд гривен.
Также он сообщил, что банку может понадобиться докапитализация под кипрские активы.
"Кипрские активы - они не были учтены, ни в bail-in, никак. Если сейчас выяснится, что там есть кредиты, под которые формировались резервы, нам придется это делать (докапитализировать)", - отметил он.
По его оценкам, это такая же сумма, как и потерянные в Крыму активы.
Как сообщали Українські Новини, в 2015 году Приватбанк инициировал арбитражное разбирательство против России о защите утраченных в Крыму инвестиций.
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"Мы подготовили письмо в Минфин и правительство относительно того, готовы ли они нас докапитализировать на сумму потерянных крымских активов, как это было в случае с Ощадбанком и Укрэксимбанком. Если да, то мы сможем выполнить и свои обязательства в Крыму перед вкладчиками", - сообщил Александр Шлапак.
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