Приватбанк обратился к Министерству финансов и Кабинету Министров о возможной докапитализации под потерянные крымские активы.

Об этом председатель правления банка Александр Шлапак сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Мы подготовили письмо в Минфин и правительство относительно того, готовы ли они нас докапитализировать на сумму потерянных крымских активов, как это было в случае с Ощадбанком и Укрэксимбанком. Если да, то мы сможем выполнить и свои обязательства в Крыму перед вкладчиками", - сообщил он.

Шлапак сообщил, что сумма потерянных активов в Крыму составляет примерно 14 млрд гривен.

Также он сообщил, что банку может понадобиться докапитализация под кипрские активы.

"Кипрские активы - они не были учтены, ни в bail-in, никак. Если сейчас выяснится, что там есть кредиты, под которые формировались резервы, нам придется это делать (докапитализировать)", - отметил он.

По его оценкам, это такая же сумма, как и потерянные в Крыму активы.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году Приватбанк инициировал арбитражное разбирательство против России о защите утраченных в Крыму инвестиций.