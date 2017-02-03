Национализированный Приватбанк договорился с Акцент-банком (Днипро) об аутсорсинге ряда сервисов.

Об этом журналистам сообщил предправления Приватбанка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

"До момента национализации, а банк был фактически филиалом Приватбанка, они использовали сервисы Приватбанка. После национализации мы с ними договорились об аутсорсинге того, что они забрать не могут, а все остальное они забрали. Мы с ними договорились, что до конца года они сами перейдут на собственные сервисы", - сказал он.

Шлапак добавил, что до национализации даже зарплата в Акцент-банке платилась через Приватбанк.

"Теперь они это делают сами. Но вот айтишные функции они не могут сейчас свои иметь, поэтому мы им представляем на аутсорсинге, а они нам платят", - добавил банкир.

Ранее Национальный банк заявил, что считает Акцент-банк аффилированным с Приватбанком.

Как сообщали Українські Новини, Акцент-банк контролируют братья Григорий и Игорь Суркисы.

100% акций Приватбанка принадлежит государству.