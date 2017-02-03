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Топливно-энергетический комплекс
Германский Commerzbank заблокировал €17 млн Приватбанка
12:40 02.02.2017 |
Commerzbank (Германия) заблокировал 17 млн евро национализированного Приватбанка.
Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.
"Сегодня действительно наш партнер Комерцбанк заблокировал 17 млн евро на корсчете Приватбанка. Почему они так сделали, мы выясняем сейчас", - сказал он.
По мнению Шлапака, никаких обстоятельств для этого нет.
Ранее журналист Александр Дубинский обнародовал выписку о блокировании корсчета Приватбанка.
По его данным, это связано с обращением держателей еврооблигаций Приватбанка по поводу списания средств.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Приватбанка принадлежит государству.
18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.
Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Держатели еврооблигаций Приватбанка планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.
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