Commerzbank (Германия) заблокировал 17 млн евро национализированного Приватбанка.

Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

"Сегодня действительно наш партнер Комерцбанк заблокировал 17 млн евро на корсчете Приватбанка. Почему они так сделали, мы выясняем сейчас", - сказал он.

По мнению Шлапака, никаких обстоятельств для этого нет.

Ранее журналист Александр Дубинский обнародовал выписку о блокировании корсчета Приватбанка.

По его данным, это связано с обращением держателей еврооблигаций Приватбанка по поводу списания средств.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций Приватбанка принадлежит государству.

18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).

Держатели еврооблигаций Приватбанка планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.