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Топливно-энергетический комплекс
Приватбанк погасил 2,4 млрд гривен рефинансирования НБУ
15:33 01.02.2017 |
Приватбанк погасил 2,385 млрд гривен рефинансирования Национального банка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка, передают Українські Новини.
Согласно ему, 31 января Приватбанк погасил кредиты рефинансирования НБУ на сумму 2 384 615 385 гривен и выплатил 215 752 039 гривен процентов.
Заместитель председателя правления банка Галина Пахачук сообщила, что по состоянию на 1 февраля общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд гривен.
Общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ Приватбанку начиная с 2014 года, составил 55,5 млрд гривен.
Из них по состоянию на 1 февраля 2017 года банк погасил 41,1 млрд гривен, также банк выплатил 13,6 млрд гривен процентов за пользование средствами регулятора.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Приватбанка принадлежит государству.
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