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Топливно-энергетический комплекс
ММК им. Ильича остановил две домны из-за нехватки кокса Авдеевского КХЗ, еще две на минимуме - гендиректор
19:06 31.01.2017 |
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в связи с нехваткой кокса, ранее поставлявшегося на предприятие только с Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), остановил две доменные печи и еще две перевел на минимальную загрузку.
"АКХЗ в последние сутки находится на грани из-за непрекращающихся обстрелов. Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко - работают только две доменные печи из четырех", - сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
По его словам, на ММК им. Ильича в таких условиях главная задача - сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов.
"Запасов сырья у нас на 2,5 суток - этого хватит для работы двух печей на минимальных параметрах. Поэтому пока держимся и надеемся на улучшение ситуации в Авдеевке в ближайшее время!", - резюмировал Ю.Зинченко.
Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в "Метинвесте", на ММК им. Ильича установлено пять доменных печей, одна была остановлена на проведение капитального ремонта, действовало четыре доменные печи.
"После перебоев с поставками кокса с АКХЗ две доменные печи остановили, а две перевели на минимальную загрузку", - пояснили в группе.
В понедельник на ММК им. Ильича было выплавлено около 6 тыс. тонн чугуна.
Как сообщалось, АКХЗ, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, пока удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.
Ранее в ночь с понедельника на вторник гендиректор АКХЗ Муса Магомедов сообщал, что в условиях катастрофической нехватки коксового газа предприятие пытается удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра. 3-й и 4-й коксовые цехи законсервированы, но для дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится много природного газа.
В районе Авдеевки идут интенсивные артиллерийские обстрелы боевиками. Город был обесточен в воскресенье.
АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.
С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На его территории разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников погибли, более 50 чел. получили ранения.
АКХЗ и ММК им. Ильича входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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