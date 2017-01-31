По итогам 2016 г. Киевский метрополитен получил прибыль в размере 76,1 млн грн, сообщила пресс-служа коммунального предприятия.

В КП отмечают, что положительных результатов достигли впервые за 15 лет. К примеру, а 2014 г. убыток предприятия составил 756 млн грн, а в 2015-м убытки удалось уменьшить до 119 млн грн.

Тем не менее, отметили в КП Киевский метрополитен, "из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличение минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году Киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 миллиарда гривень".

На предприятии при этом уверяют, что вопрос изменения тарифа пока не рассматривается.