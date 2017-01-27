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Топливно-энергетический комплекс
НБУ отрицает принудительную капитализацию средств Cargill в Приватбанке
10:20 26.01.2017 |
Национальный банк отрицает информацию о принудительной конвертации обязательств американской компании Cargill в акционерный капитал Приватбанка.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в НБУ.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на редактора телепрограммы "Гроші" Александра Дубинского о том, что компания Cargill обратилась к руководству Приватбанка, Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с просьбой разъяснить принудительную конвертацию обязательств банка перед компанией в его акционерный капитал (bail-in).
По словам собеседника агентства "Українські Новини", Cargill не являлся частью bail-in.
Следовательно, информация о списании средств компании некорректна.
Как сообщали Українські Новини, в рамках национализации Приватбанка его еврооблигации попали под процедуру bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
Держатели еврооблигаций Приватбанка планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.
Также в судах находятся иск братьев Суркисов к НБУ и Фонду гарантирования вкладов.
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|НБУ отрицает принудительную капитализацию средств Cargill в Приватбанке
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на редактора телепрограммы "Гроші" Александра Дубинского о том, что компания Cargill обратилась к руководству Приватбанка, Нацбанка и ФГВФЛ с просьбой разъяснить принудительную конвертацию обязательств банка перед компанией в его акционерный капитал (bail-in).
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