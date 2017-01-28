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Топливно-энергетический комплекс
НАБУ задержало и. о. главы правления ОГХК
08:18 27.01.2017 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило коррупционную схему в ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), нанесшую государству ущерб на сумму более 300 млн грн, задержало и. о. главы правления компании.
"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и. о. главы правления ОГХК, который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму свыше 300 млн грн. Подробности - позже", - говорится в сообщении НАБУ в среду.
Как сообщалось, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).
ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК".
Как сообщалось, правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.
Согласно данным в госрестре, и. о. руководителя ПАО является Руслан Журило.
Компания по итогам 2015 года получила чистый доход 1,9 млрд грн, доналоговую прибыль - 773 млн грн. Было продано 163 тыс. тонн ильменита, 49 тыс. тонн рутила и 25 тыс. тонн циркона.
По итогам января-сентября 2016 года чистая прибыль ОГХК возросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 665,9 млн грн.
Компания реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
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