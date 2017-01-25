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Топливно-энергетический комплекс
НКЦБФР возобновила обращение ценных бумаг Приватбанка
09:40 25.01.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) возобновила внесение изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг Приватбанка.
Об этом говорится в решении комиссии, передают Українські Новини.
Такое решение НКЦБФР приняла на заседании 24 января.
Приостановление обращения ценных бумаг произошло 19 декабря после принятия решения о национализации банка.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.
21 декабря банк перешел в государственную собственность.
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