Оператор договора о совместной деятельности (СД) между государственной газодобывающей компанией "Укргаздобыча" и Misen Enterprises AB (Швеция) компания "Карпатыгаз" заявляет, что в декабре 2016 года государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" отказалась передавать ему добытые в рамках СД углеводороды, в частности природный газ.

Об этом говорится в сообщении шведской Misen, передают Українські Новини.

"В течение декабря 2016 года "Укргаздобыча" незаконно отказалась поставить углеводороды, которые юридически принадлежат "Карпатыгазу" в рамках договора о совместной деятельности, что сделало невозможным их продажу", - говорится в сообщении.

В связи с этим компания не смогла заплатить в госбюджет арендную плату.

Как сообщали Українські Новини, за 11 месяцев 2016 года "Карпатыгаз" добыл 597,3 млн куб. м газа.

В ноябре 2016 года "Карпатыгаз" просил Хозяйственный суд Киева обязать "Укргаздобычу" возместить ему убытки в размере 198,981 млн гривен за отказ госкомпании от выполнения договора на предоставления услуг добычи, подготовки и транспортировки газа, нефти и конденсата от 20 апреля 2011 года.

"Укргаздобыча" инициировала арбитражное рассмотрение дела по разрыву договора о совместной деятельности (СД) с компанией "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также по возмещению убытков от выполнения этого договора в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В годовом отчете "Укргаздобыча" констатировала убыток от выполнения договора СД с компанией "Карпатыгаз" в размере 87,3 млн гривен в 2015 году, при этом в 2014 году совместная деятельность с "Карпатыгазом" принесла прибыль в размере 1,329 млрд гривен.

Договор о совместной деятельности с компанией "Карпатыгаз" и Misen Enterprises был подписан 10 июня 2002 года.