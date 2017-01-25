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Топливно-энергетический комплекс
"Карпатыгаз" заявляет об отказе "Укргаздобычи" передавать ему добытый в декабре 2016 в рамках СД газ
12:12 24.01.2017 |
Оператор договора о совместной деятельности (СД) между государственной газодобывающей компанией "Укргаздобыча" и Misen Enterprises AB (Швеция) компания "Карпатыгаз" заявляет, что в декабре 2016 года государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" отказалась передавать ему добытые в рамках СД углеводороды, в частности природный газ.
Об этом говорится в сообщении шведской Misen, передают Українські Новини.
"В течение декабря 2016 года "Укргаздобыча" незаконно отказалась поставить углеводороды, которые юридически принадлежат "Карпатыгазу" в рамках договора о совместной деятельности, что сделало невозможным их продажу", - говорится в сообщении.
В связи с этим компания не смогла заплатить в госбюджет арендную плату.
Как сообщали Українські Новини, за 11 месяцев 2016 года "Карпатыгаз" добыл 597,3 млн куб. м газа.
В ноябре 2016 года "Карпатыгаз" просил Хозяйственный суд Киева обязать "Укргаздобычу" возместить ему убытки в размере 198,981 млн гривен за отказ госкомпании от выполнения договора на предоставления услуг добычи, подготовки и транспортировки газа, нефти и конденсата от 20 апреля 2011 года.
"Укргаздобыча" инициировала арбитражное рассмотрение дела по разрыву договора о совместной деятельности (СД) с компанией "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также по возмещению убытков от выполнения этого договора в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.
В годовом отчете "Укргаздобыча" констатировала убыток от выполнения договора СД с компанией "Карпатыгаз" в размере 87,3 млн гривен в 2015 году, при этом в 2014 году совместная деятельность с "Карпатыгазом" принесла прибыль в размере 1,329 млрд гривен.
Договор о совместной деятельности с компанией "Карпатыгаз" и Misen Enterprises был подписан 10 июня 2002 года.
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