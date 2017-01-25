Кернел, одна из крупнейших украинских аграрных групп, в случае успешного размещения облигаций на $500 млн сможет реализовать свою инвестиционную программу, в частности, купить завод по переработке масличных и пополнить земельный банк на 200 тыс. га. Также группа заинтересована в покупке активов агрохолдинга Мрия. Об этом сообщил глава Кернел Андрей Веревский.

Как сообщает издание Shareuapotential, в рамках roadshow предстоящего выпуска еврооблигаций, 23 января менеджмент Кернела провел конференц-звонок с потенциальными инвесторами и кредиторами.

Веревский подтвердил, что средства от размещения облигаций будут использованы компаний для рефинансирования существующих обязательств, основная цель данного рефинансирования - удлинить средний срок погашения обязательств.

Отмечается, что в случае успешного размещения облигаций, Кернел сможет в полной мере сконцентрировать свои усилия на реализации своей инвестиционной программы.

В частности, Кернел планирует увеличить мощности зернового портового терминала в Черноморске с 4 млн тонн годовой перевалки до 8 млн тонн (бюджет - $120 млн, из них около $40 млн будет освоено в 2017 году), проект уже находится на стадии реализации.

Веревский сообщил, что Кернел заинтересован в покупке активов Мрии (на данный момент предварительное предложение находится на рассмотрении акционеров Мрии).

Также планируется покупка завода по переработке масличных с годовой мощностью переработки 1-1,5 млн тонн (Кернел оценивает потенциальные расходы на уровне до $200 млн, по сравнению с нашей предыдущей оценкой в $150 млн). Ввиду значительного снижения маржи переработки подсолнечника в последних сезонах (так как мощности по переработки, на сегодня оцениваемые в 18,5 млн тонн, превышают общий урожай подсолнечника в Украине (в текущем сезоне - рекордные 13,6 млн тонн)), Кернел ожидает консолидации отрасли. При этом Веревский отмечает, что на сегодня собственники перерабатывающих предприятий в основном не готовы расставаться даже с активами, которые работают практически с нулевой рентабельностью (за вычетом стоимости финансирования). Это вносит неопределенность касательно сроков реализации планов Кернела по расширению своих мощностей.

Кроме того, запланировано увеличение земельного банка на 200 тыс. га (оценка объема инвестиций - $150 млн). При этом Веревский отметил, что, учитывая хорошую урожайность и прибыльность работы аграриев в текущем году, текущая стоимость сельскохозяйственных предприятий в Украине находится на достаточно высоком уровне, что затрудняет реализацию планов Кернела относительно увеличения его земельного банка в краткосрочной перспективе.

Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю Кернел приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности Кернела составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы - Kernel Holding, обращаются на Варшавской фондовой бирже (WSE).