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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" повышает цены на газ для промышленности на 22%
09:06 24.01.2017 |
Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 февраля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем 2017 года - до 9 214,8 грн за тыс. куб. м с 7 551,6 грн за тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.
В то же время, по данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 февраля будут повышены на 21% – до 10 141,2 грн за тыс. куб. м по сравнению с 8 374,8 грн за тыс. куб. м в январе.
Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.
Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 млн кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена.
Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.
В январе 2017 года «Нафтогаз» снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с декабрем 2016 года – до 7 551,6 грн за тыс. куб. м, а также максимальные цены – на 2,4%, до 8 374,8 за тыс. куб. м.
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