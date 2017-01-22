В балансе национализированного ПриватБанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций, а решение о проведении процедуры национализации банка и механизмов его капитализации принималось исключительно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Национальным банком Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин.

"Суть претензий держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг, и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка, - уточнил Александр Дубровин. - К сожалению, многочисленные финансовые "эксперты", которые публично рассуждают о банке и процессах в банковской системе, плохо разбираются в предмете обсуждения".

По словам первого заместитель председателя правления банка, практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложения ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов. Общепринятой практикой международных судов является обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска.