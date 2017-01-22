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Дионисий Галикарнасский
Доля "Нафтогаза" в импорте газа в Украину в 2016г составила 74%
16:50 20.01.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал в страну 8,2 млрд куб. м природного газа или 73,9% от его общего импорта, свидетельствуют данные госхолдинга.
Другие компании импортировали в минувшем году 2,9 млрд куб. м газа или 26,1% от его общего импорта.
"Значительно увеличилось количество частных компаний в сегменте импорта газа, их теперь больше двух десятков. В 2016-м они завезли в 15 раз больше газа, чем в 2014. Теперь доля негосударственных компаний в импорте составляет 26% (в 2014 - 1%). По данным "Укртрансгаза", за рубежом покупают газ не только газовые трейдеры, но и некоторые потребители", - говорится в сообщении "Нафтогаза" на его странице в Фейсбук.
Ранее главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал природный газ на сумму $1,6 млрд.
Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 11 млрд 78,4 млн куб. м.
Украина в январе импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале - 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте - 478,4 млн куб. м, апреле - 245 млн куб. м, в мае - 96,4 млн куб. м, в июне - 19,7 млн куб. м, в июле - 409,6 млн куб. м, в августе - 1 млрд 414,5 млн куб. м, в сентябре - 1 млрд 495,9 млн куб. м, в октябре - 1 млрд 544,5 млн куб. м, в ноябре - 1 млрд 546,6 млн куб. м, в декабре - 1 млрд 659,4 млн куб. м.
По данным Госстата, Украина в 2015 году импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из Европы - 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, из РФ - 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.
"Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны
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