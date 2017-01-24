Компания «Инвест-Регион», которая входит в «Альянс Холдинг» (управляет сетью АЗС Shell), выставляет на продажу 17 станций Shell и два земельных участка под АЗС в девяти регионах Украины. Об этом говорится в презентации предложения компании, которой располагает OilNews.

Согласно презентации, компания намерена продать две АЗС в Запорожской области (г. Запорожье, г. Бердянск), одну АЗС в Днепропетровской (г. Марганец), три в Киевской (по одной в г. Сквира, в с. Кривошеинцы и в с. Митниця), две в Херсонской области (с. Белозерка и с. Чонгар), одну в г. Покровск (Донецкая обл.) и одну в Николаеве.

Также компания намерена продать по две АЗС в Хмельницкой (в с. Копыстын и в с. Довжок) и во Львовской областях (г. Львов, с. Дубина Соколовского района) и три станции в Харькове. Отметим, что также на продажу выставлены два земельных участка под АЗС в Волынской (Любомльский район) и Николаевской (с. Кривая Балка Николаевского района) областях.

Из выставленных на продажу станций 11 действующих три закрыты и три находятся на стадии незаконченного строительства.

Собеседник OilNews в компании пояснил, что продажа АЗС - это обычный процесс оптимизации работы сети и то, что на продажу выставлены 17 АЗС, абсолютно не означает, что все они будут проданы сразу. В планах на 2017 г. продать около пяти станций. По его словам, в прошлом году компания продала две АЗС, а в позапрошлом - шесть.

Как сообщал OilNews, «Концерн «Галнафтогаз» (управляет сеть АЗК ОККО) намерен купить одну АЗС у компании «Инвест-Регион» (входит в «Альянс Украина», управляющий сетью АЗС Shell). Так, АМКУ уже предоставил предварительные выводы по этой сделке.

Отметим, что украинская сеть АЗС Shell с 2014 г. сокращается. 22 АЗС сети были остановлены в аннексированном Крыму в марте 2014 г. Еще четыре станции оказались на оккупированной территории Донецкой области. Две АЗС Shell в Винницкой и Хмельницкой областях были проданы, и начали работу под брендом «Народна» в апреле 2015 г. Наконец, шесть АЗС во Львовской, Харьковской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях перешли под контроль «БРСМ-Нафты» в мае 2015 г.