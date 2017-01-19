Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик выступает за передачу оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснафта" от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" к Министерству энергетики и угольной промышленности.

Об этом он сообщил на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"Укртранснафта" должна полностью корпоратизироваться и перейти к Минэнерго", - говорится в сообщении министра.

Также Насалик выступает за корпоратизацию Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году "Укртранснафта" получила прибыль 1 360,347 млн гривен (против прибыли 688,689 млн гривен в 2014 году).

В 2015 году доход составил 3 329,881 млн гривен (против 2 320,613 млн гривен в 2014 году).

100% "Укртранснафта" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Пропускная способность нефтетранспортной системы Украины на входе (из Беларуси и России) составляет 114 млн тонн в год, на выходе (в страны ЕС) - 56 млн тонн в год.

Суммарная длина магистральных нефтепроводов системы "Укртранснефти" составляет 4 767 км, количество нефтеперекачивающих станций - 51.

Нефтетранспортная система включает 11 резервуарных парков суммарным объемом 1 083 тыс. куб. м.