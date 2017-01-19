Кабинет Министров намерен использовать часть кредитных средств Государственного банка развития Китая на переоборудование всех энергоблоков теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" с сжигания угля антрацитовой группы на газовую.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передают Українські Новини.

"Два дня назад была встреча с Президентом по китайскому кредиту. Есть два решения. Первое - о 200 млн долларов на закупку бурового оборудования для программы увеличения добычи газа. Второе, и премьер-министр это поддержал, переоборудование "Центрэнерго" с сжигания угля антрацитовой группы на газовую", - сказал он.

Насалик анонсировал, что примерно 20 марта ожидается запуск энергоблока №2 Змиевской ТЭС (Харьковская область), на котором в данный момент ведутся работы по переоборудованию на сжигание угля газовой группы.

По словам министра, в конце мая ожидается запуск после переоборудования энергоблока №5 Змиевской ТЭС.

Он добавил, что стоимость переоборудования одного блока составляется от 110 до 120 млн гривен.

Насалик не уточнил, какой может применяться механизм финансирования по проекту переоборудования ТЭС.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил продление срока доступности кредита Государственного банка развития Китая для Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в размере 3,656 млрд долларов до 25 декабря 2017 года.

В 2016 "Нефтегаз" подал в Министерство экономического развития и торговли 4 инвестиционные предложения в рамках данной кредитной линии для оценки их экономической эффективности и внесения в Государственный реестр.

В частности, это проект модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, два проекта по строительству теплоэлектроцентралей в Киеве и Львовской области, а также закупку бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа "Укргаздобычи".

