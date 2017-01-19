Данную информацию RAU подтвердили источники в сети АШАН, несколько консультантов по торговой недвижимости, а также представители компаний, работающих с гипермаркетами Караван. Сделка еще не закрыта, но близка к завершению.

Официального комментария к моменту выхода публикации получить не удалось ни в сети гипермаркетов Караван, ни в АШАН Украина. Впрочем, это не удивительно: как правило, компании тщательно скрывают даже сам факт сделки до подписания всех документов.

Караван уходит

«Учитывая, что АШАН - часть крупного международного холдинга, они точно не будут ничего разглашать до завершения сделки. Но информация о покупке сети Караван не беспочвенна. Они начали предметно обсуждать этот вопрос еще три месяца назад. Вполне возможно, что сейчас уже договорились», - говорит собеседник RAU.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко добавляет, что желание нынешних собственников продать сеть вполне объяснимо: «Сейчас в Украине желание выйди из бизнеса есть у многих владельцев торговых сетей. Многие небольшие сети убыточны, и собственники понимают, что не смогут и дальше продолжать работать. Некоторые ведут переговоры о продаже уже по третьему кругу, постоянно снижая цену, чтобы выручить за свои активы хоть что-то. Думаю, Караван в этом плане не исключение и информация о переговорах может быть достоверной». При этом он отмечает, что позволить себе приобретение столь крупных активов может лишь несколько компаний, работающих в Украине.

«Достаточными финансовыми ресурсами располагают лишь Сільпо, АТБ и АШАН. Других потенциальных покупателей у нас в стране нет. А учитывая формат Каравана, их объекты могут быть интересны лишь Cільпо или АШАН», - добавляет эксперт.

О том, что сравнительно небольшим сетям все сложнее выживать на рынке, могут свидетельствовать несколько сделок прошлого года. Так, сеть АТБ приобрела у концерна Евротэк Михаила Весельского сразу 17 маркетов Барвинок, а BILLA избавилась от двух своих харьковских супермаркетов, продав их локальным операторам. Кстати, из Харькова ушла и входящая в Fozzy Group сеть дискаунтеров Фора: восемь магазинов бренда перешли к местному ритейлеру Digma.

Караван без ручки

Впрочем, это далеко не первый случай, когда слухи на рынке «продают» супермаркеты Караван. Сеть была создана в 2003 году бизнесменами Сергеем Хрипковым и Андреем Гордиенко, управлявшими одноименной сетью торгово-развлекательных центров в Киеве, Харькове и Днепре. В 2013 году долю в управляющей компании ТРЦ - Karavan Real Estate Limited - выкупил владелец DCH Group Александр Ярославский. А в 2016 году бизнесмен стал единоличным собственником сети ТРЦ, выкупив у фондов прямых инвестиций принадлежащие им доли.

От супермаркетов основатели пытались избавиться неоднократно, причем компании, управляющие сетью, не раз менялись. В 2008-м на рынке появились первые слухи о скорой смене собственника сети. Тогда говорили, что в выходе на украинский рынок, где уже работали BILLA, Auchan, METRO Cash&Carry, заинтересована вторая по размеру продуктовая сеть мира - французская Carrefour. По различным оценкам, за 50%+1 акцию управляющей компании Carrefour была готова заплатить $120-150 млн.

Тогда стороны также категорически отказывались комментировать возможность сделки, а вскоре исчез и повод для разговора: начался мировой экономический кризис, и французы резко потеряли интерес к Украине.

Менее чем через год после сорвавшейся продажи (если переговоры действительно велись) ООО «Караван», управляющее одноименной сетью гипермаркетов, успешно обанкротилось, оставив долгов почти на 140 млн грн. К тому времени активы перешли к ООО «Адвентис», а впоследствии - к ООО «Группа ритейла Украины». Формально оба юрлица принадлежат кипрским оффшорным компаниям, но де-факто все это время контроль над гипермаркетами сохраняли Хрипков и Гордиенко. Сейчас сеть состоит из девяти гипермаркетов в Киеве, Харькове, Днепре, Черновцах и Житомире. Ранее также работал маркет в Донецке, но после начала вооруженного конфликта и вторжения российских войск в Донбасс управляющая компания потеряла над ним контроль. Последнее открытие торгового объекта Караван состоялось в декабре 2015 года. Тогда сеть пополнилась гипермаркетом в столичном ТРЦ Магелан, открывшимся на месте супермаркета Краина. С того времени компания не открывала новые торговые объекты.

Бесконечная история

Второй виток слухов о возможной продаже сети маркетов Караван появился в 2012 году, и как раз тогда потенциальным покупателем впервые назвали АШАН Украина. АШАН Украина - четвертая розничная сеть в стране по размеру выручки после АТБ, Сільпо и МЕТРО. По информации delo.ua, оборот Ашан Украина в 2015 году вырос на треть и составил почти 8,9 млрд грн. Сеть гипермаркетов Ашан состоит из 11 торговых объектов - шесть в Киеве, два во Львове, по одному в Одессе, Кривом Роге и Запорожье. В последние годы компания развивается не слишком активно. В 2014-м и 2015-м она открыла всего по одному гипермаркету в Киеве и Львове. А 2016-й и вовсе закончила без новых открытий.

Впрочем, в 2012-м предположение о покупке было высказано мельком, в связи с крупным приобретением французского ритейлера: он выкупил у Metro Cash&Carry сеть гипермаркетов Real за 1,1 млрд евро. К Auchan отошел 91 торговый объект немецкого концерна, два из которых работали в Украине - в Киеве и Одессе.

Уже тогда аналитики, прогнозируя перспективы развития АШАН Украины, предсказывали, что помимо открытия собственных объектов сеть сосредоточится на поглощении менее удачливых коллег. В числе потенциальных «жертв» называли и Караван.

Однако, как и четырьмя годами ранее, покупка не состоялась. Действительно ли у АШАН были планы по поглощению Каравана в 2012-м, так и осталось загадкой: стороны традиционно воздерживались от комментариев, а начавшаяся вскоре рецессия в украинской экономике и падение платежеспособного спроса населения, события зимы 2013-14 годов и вовсе отбили у европейцев всякое желание инвестировать в непредсказуемую Украину. Еще на четыре года гипермаркеты Караван остались в собственности Хрипкова и Гордиенко.

АШАН наступает

Следующий раз сеть Караван «начали продавать» примерно в середине прошлого года. И, что характерно - снова АШАН Украина. Официально факт переговоров не признан ни одной из сторон, однако игроки и участники рынка не делают из этого секрета. И, похоже, что в этот раз сделка все-таки состоится. После начала роста украинской экономики в 2016-м и первом за последние два с половиной года оживлении рынка ритейла, французы стремятся опередить конкурентов и укрепить свои позиции.

В частности, Иммошан Украина - девелоперское подразделение, входящее в тот же холдинг Auchan, что и АШАН Украина - инвестирует в строительство сразу трех объектов в Украине.

«Мы сосредоточены на реализации трех проектов: ТЦ на Позняках, ритейл-парк Петровка и проект в Одессе», - сказала в интервью RAU коммерческий директор Иммошан Украина Анна Корягина.

Если французский холдинг готов инвестировать в столь долгоокупаемые проекты со строительством торговых центров, то почему бы не предположить, что он заинтересован и в «расширении поглощением»? Тем более, что учитывая ситуацию на рынке и не самые выдающиеся финансовые показатели гипермаркетов Караван (чистая прибыль сети за 2015 год составила 14 млн грн при выручке в 3,3 млрд грн), за сеть вряд ли запросят слишком много. По словам Алексея Дорошенко, продать активы за хорошие деньги в существующей на украинском рынке ситуации практически невозможно. «Зато приобрести сеть по очень привлекательной цене - более чем реально», - говорит он. Не исключено, что Auchan решил воспользоваться случаем и за недорого приобрести объекты, расположенные в хороших локациях с гарантированно высоким трафиком, а заодно и выйти в новые для себя регионы.

В то же время, Алексей Дорошенко подчеркивает, что говорить о сделке как о свершившемся факте пока рано. «Опыт подобных сделок показывает, что переговоры о продаже в любой момент могут быть прекращены. Поэтому с уверенностью говорить об этой сделке можно будет только после официального объявления», - считает Дорошенко.