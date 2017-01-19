Финансовые новости
- |
- 19.01.17
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
АШАН покупает сеть гипермаркетов Караван ?
12:48 18.01.2017 |
Данную информацию RAU подтвердили источники в сети АШАН, несколько консультантов по торговой недвижимости, а также представители компаний, работающих с гипермаркетами Караван. Сделка еще не закрыта, но близка к завершению.
Официального комментария к моменту выхода публикации получить не удалось ни в сети гипермаркетов Караван, ни в АШАН Украина. Впрочем, это не удивительно: как правило, компании тщательно скрывают даже сам факт сделки до подписания всех документов.
Караван уходит
«Учитывая, что АШАН - часть крупного международного холдинга, они точно не будут ничего разглашать до завершения сделки. Но информация о покупке сети Караван не беспочвенна. Они начали предметно обсуждать этот вопрос еще три месяца назад. Вполне возможно, что сейчас уже договорились», - говорит собеседник RAU.
Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко добавляет, что желание нынешних собственников продать сеть вполне объяснимо: «Сейчас в Украине желание выйди из бизнеса есть у многих владельцев торговых сетей. Многие небольшие сети убыточны, и собственники понимают, что не смогут и дальше продолжать работать. Некоторые ведут переговоры о продаже уже по третьему кругу, постоянно снижая цену, чтобы выручить за свои активы хоть что-то. Думаю, Караван в этом плане не исключение и информация о переговорах может быть достоверной». При этом он отмечает, что позволить себе приобретение столь крупных активов может лишь несколько компаний, работающих в Украине.
«Достаточными финансовыми ресурсами располагают лишь Сільпо, АТБ и АШАН. Других потенциальных покупателей у нас в стране нет. А учитывая формат Каравана, их объекты могут быть интересны лишь Cільпо или АШАН», - добавляет эксперт.
О том, что сравнительно небольшим сетям все сложнее выживать на рынке, могут свидетельствовать несколько сделок прошлого года. Так, сеть АТБ приобрела у концерна Евротэк Михаила Весельского сразу 17 маркетов Барвинок, а BILLA избавилась от двух своих харьковских супермаркетов, продав их локальным операторам. Кстати, из Харькова ушла и входящая в Fozzy Group сеть дискаунтеров Фора: восемь магазинов бренда перешли к местному ритейлеру Digma.
Караван без ручки
Впрочем, это далеко не первый случай, когда слухи на рынке «продают» супермаркеты Караван. Сеть была создана в 2003 году бизнесменами Сергеем Хрипковым и Андреем Гордиенко, управлявшими одноименной сетью торгово-развлекательных центров в Киеве, Харькове и Днепре. В 2013 году долю в управляющей компании ТРЦ - Karavan Real Estate Limited - выкупил владелец DCH Group Александр Ярославский. А в 2016 году бизнесмен стал единоличным собственником сети ТРЦ, выкупив у фондов прямых инвестиций принадлежащие им доли.
От супермаркетов основатели пытались избавиться неоднократно, причем компании, управляющие сетью, не раз менялись. В 2008-м на рынке появились первые слухи о скорой смене собственника сети. Тогда говорили, что в выходе на украинский рынок, где уже работали BILLA, Auchan, METRO Cash&Carry, заинтересована вторая по размеру продуктовая сеть мира - французская Carrefour. По различным оценкам, за 50%+1 акцию управляющей компании Carrefour была готова заплатить $120-150 млн.
Тогда стороны также категорически отказывались комментировать возможность сделки, а вскоре исчез и повод для разговора: начался мировой экономический кризис, и французы резко потеряли интерес к Украине.
Менее чем через год после сорвавшейся продажи (если переговоры действительно велись) ООО «Караван», управляющее одноименной сетью гипермаркетов, успешно обанкротилось, оставив долгов почти на 140 млн грн. К тому времени активы перешли к ООО «Адвентис», а впоследствии - к ООО «Группа ритейла Украины». Формально оба юрлица принадлежат кипрским оффшорным компаниям, но де-факто все это время контроль над гипермаркетами сохраняли Хрипков и Гордиенко. Сейчас сеть состоит из девяти гипермаркетов в Киеве, Харькове, Днепре, Черновцах и Житомире. Ранее также работал маркет в Донецке, но после начала вооруженного конфликта и вторжения российских войск в Донбасс управляющая компания потеряла над ним контроль. Последнее открытие торгового объекта Караван состоялось в декабре 2015 года. Тогда сеть пополнилась гипермаркетом в столичном ТРЦ Магелан, открывшимся на месте супермаркета Краина. С того времени компания не открывала новые торговые объекты.
Бесконечная история
Второй виток слухов о возможной продаже сети маркетов Караван появился в 2012 году, и как раз тогда потенциальным покупателем впервые назвали АШАН Украина. АШАН Украина - четвертая розничная сеть в стране по размеру выручки после АТБ, Сільпо и МЕТРО. По информации delo.ua, оборот Ашан Украина в 2015 году вырос на треть и составил почти 8,9 млрд грн. Сеть гипермаркетов Ашан состоит из 11 торговых объектов - шесть в Киеве, два во Львове, по одному в Одессе, Кривом Роге и Запорожье. В последние годы компания развивается не слишком активно. В 2014-м и 2015-м она открыла всего по одному гипермаркету в Киеве и Львове. А 2016-й и вовсе закончила без новых открытий.
Впрочем, в 2012-м предположение о покупке было высказано мельком, в связи с крупным приобретением французского ритейлера: он выкупил у Metro Cash&Carry сеть гипермаркетов Real за 1,1 млрд евро. К Auchan отошел 91 торговый объект немецкого концерна, два из которых работали в Украине - в Киеве и Одессе.
Уже тогда аналитики, прогнозируя перспективы развития АШАН Украины, предсказывали, что помимо открытия собственных объектов сеть сосредоточится на поглощении менее удачливых коллег. В числе потенциальных «жертв» называли и Караван.
Однако, как и четырьмя годами ранее, покупка не состоялась. Действительно ли у АШАН были планы по поглощению Каравана в 2012-м, так и осталось загадкой: стороны традиционно воздерживались от комментариев, а начавшаяся вскоре рецессия в украинской экономике и падение платежеспособного спроса населения, события зимы 2013-14 годов и вовсе отбили у европейцев всякое желание инвестировать в непредсказуемую Украину. Еще на четыре года гипермаркеты Караван остались в собственности Хрипкова и Гордиенко.
АШАН наступает
Следующий раз сеть Караван «начали продавать» примерно в середине прошлого года. И, что характерно - снова АШАН Украина. Официально факт переговоров не признан ни одной из сторон, однако игроки и участники рынка не делают из этого секрета. И, похоже, что в этот раз сделка все-таки состоится. После начала роста украинской экономики в 2016-м и первом за последние два с половиной года оживлении рынка ритейла, французы стремятся опередить конкурентов и укрепить свои позиции.
В частности, Иммошан Украина - девелоперское подразделение, входящее в тот же холдинг Auchan, что и АШАН Украина - инвестирует в строительство сразу трех объектов в Украине.
«Мы сосредоточены на реализации трех проектов: ТЦ на Позняках, ритейл-парк Петровка и проект в Одессе», - сказала в интервью RAU коммерческий директор Иммошан Украина Анна Корягина.
Если французский холдинг готов инвестировать в столь долгоокупаемые проекты со строительством торговых центров, то почему бы не предположить, что он заинтересован и в «расширении поглощением»? Тем более, что учитывая ситуацию на рынке и не самые выдающиеся финансовые показатели гипермаркетов Караван (чистая прибыль сети за 2015 год составила 14 млн грн при выручке в 3,3 млрд грн), за сеть вряд ли запросят слишком много. По словам Алексея Дорошенко, продать активы за хорошие деньги в существующей на украинском рынке ситуации практически невозможно. «Зато приобрести сеть по очень привлекательной цене - более чем реально», - говорит он. Не исключено, что Auchan решил воспользоваться случаем и за недорого приобрести объекты, расположенные в хороших локациях с гарантированно высоким трафиком, а заодно и выйти в новые для себя регионы.
В то же время, Алексей Дорошенко подчеркивает, что говорить о сделке как о свершившемся факте пока рано. «Опыт подобных сделок показывает, что переговоры о продаже в любой момент могут быть прекращены. Поэтому с уверенностью говорить об этой сделке можно будет только после официального объявления», - считает Дорошенко.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии
|"Самопоміч" набивается в вожди зрадофилов
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рубежанский КТК за 2016г. нарастил выпуск гофротары на 10%
|Аудитом государственного ПриватБанка займется EY
|Насалик за передачу "Укртранснафты" от "Нафтогаза" к Минэнерго
|Кабмин намерен использовать часть китайского кредита на переоборудование ТЭС "Центрэнерго" с сжигания антрацитного угля на газовый
|Verum Option в очередной раз возглавил ТОП3 бинарных опционов
|АШАН покупает сеть гипермаркетов Караван ?
|"Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать счет "Газпрома" на $5,3 млрд до решения Стокгольмского арбитража
"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет. До принятия решения арбитражным трибуналом, должно применяться положение контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в НАК.
Это интересно
|Microsoft запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем
|BMW добавила "четвертой серии" светодиоды и цифровую приборку
|Airbus испытает летающее такси к концу года
|Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем"
Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат.
|Глава Bentley рассказал об автомобилях будущего
|ESET: вымогатели переключатся на интернет вещей
|Audi рассказала о системе автопилотирования с искусственным интеллектом
Передовые технологии отрабатываются на кроссовере Audi Q7 Deep Learning Concept. В основе программного обеспечения - глубокие нейронные сети, которые специалисты Audi и NVIDIA целенаправленно обучали автономному вождению и распознаванию динамических сигналов.