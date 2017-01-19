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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать счет "Газпрома" на $5,3 млрд до решения Стокгольмского арбитража
12:13 18.01.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от ПАО "Газпром" счета на $5,3 млрд за газ, который компания не заказывала и не получила на протяжении 2016 года, и не намерена его оплачивать до решения Стокгольмского арбитража, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга.
"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет. До принятия решения арбитражным трибуналом, должно применяться положение контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в НАК.
В "Нафтогазе" сообщили, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.
"Газпром" отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований "Газпрома", - подчеркнули в НАК.
Как сообщалось, "Газпром" 17 января 2017 года уведомил, что компания выставила "Нафтогазу Украины" за 2016 год счет на сумму $5,3 млрд за невыборку газа во II-IV кварталах, согласно условию "бери или плати". В первом квартале 2016 года условие "бери-или-плати" не применялось для "Нафтогаза Украины" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".
"Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.
На данный момент требования "Газпрома" по иску составляют $31,75 млрд. Требования "Нафтогаза" по контракту на поставку газа составляют $18,1 млрд, в частности, $14,2 млрд относится к вопросу цен на газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года.
Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в конце марта 2017 года.
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|"Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать счет "Газпрома" на $5,3 млрд до решения Стокгольмского арбитража
"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет. До принятия решения арбитражным трибуналом, должно применяться положение контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в НАК.
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