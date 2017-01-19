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Минфин считает законным списание еврооблигаций Приватбанка на $595 млн
12:58 17.01.2017 |
Министерство финансов считает законной операцию по списанию еврооблигаций Приватбанка на сумму 595 млн долларов.
Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
Приватбанк имел в обращении 3 выпуска облигаций на 175 млн долларов, на 200 млн долларов и 220 млн долларов (облигации субдолга).
В период осуществления временной администрации облигации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
Держатели этих бумаг угрожают подать в суд иск по поводу незаконности их списания.
Министр финансов Данилюк считает, что все было сделано в соответствии с законом.
При этом украинские власти имели полные основания полагать, что некоторые из держателей еврооблигаций были связанными сторонами с бывшими акционерами Приватбанка.
"Держатели облигаций знали о потенциальном риске Приватбанка, они могли бы ожидать подобной ситуации", - говорит министр.
Ранее стало известно, что доверитель по еврооблигациям национализированного Приватбанка компания Deutsche Trustee Company Limited готова расследовать принудительную конвертацию ценных бумаг в капитал финансового учреждения.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.
Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Держатели еврооблигаций Приватбанка планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.
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