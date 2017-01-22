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Запорожский завод ферросплавов в 2016г снизил выпуск продукции на 1,1%
20:30 20.01.2017 |
Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в 2016 году сократил выпуск продукции на 1,1% по сравнению с 2015 годом - до 282,17 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в понедельник, за прошлый год завод снизил выпуск силикомарганца на 0,6% - до 126,4 тыс. тонн, ферромарганца - на 18,9%, до 46,93 тыс. тонн, но нарастил выпуск ферросилиция - на 12,4%, до 101,42 тыс. тонн.
Предприятие также сократило производство марганца металлического на 26,5% - до 7,42 тыс. тонн.
Как сообщалось, ЗЗФ в 2015 году сократил выпуск продукции на 12,8% по сравнению с 2014 годом - до 285,3 тыс. тонн. При этом выпуск силикомарганца упал на 34,7% - до 127,1 тыс. тонн, ферромарганца - на 7,9%, до 57,9 тыс. тонн, но возрос ферросилиция - на 31,9%, до 90,2 тыс. тонн.
Предприятие также произвело 10,1 тыс. тонн марганца металлического, в то время как в 2014-м - 1,3 тыс. тонн.
ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки.
Марганцевую руду предприятие импортирует из Ганы, Бразилии, Австралии, России и Польши, чтобы достичь требуемого химического состава ферросплавов.
Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал ПриватБанк (Днепр).
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