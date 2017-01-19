Национальный банк в четверг, 12 января дополнительно монетизировал облигации внутреннего государственного займа для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"В рамках оздоровления Приватбанка Национальный банк Украины продолжил монетизацию облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных Министерством финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Для этого 12 января Национальный банк купил ОВГЗ на сумму 1,4 млрд гривен", - сообщает Нацбанк.

Эти средства, которые Приватбанк получил от продажи ОВГЗ Национальному банку, были направлены на формирование обязательных резервов, то есть фактически будут оставаться на корсчете банка в НБУ.Н

НБУ считает, что монетизация облигаций внутреннего государственного займа, которая проводится для Приватбанка, не влияет на валютный рынок.

Нацбанк отмечает, что сумма монетизации ОВГЗ для Приватбанка незначительна, и средства от монетизации не направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не имеют значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.

28 декабря НБУ провел монетизацию ОВГЗ для Приватбанка на сумму 25,8 млрд гривен.

12 января Нацбанк еще монетизировал гособлигации на 1,4 млрд гривен.

В целом сумма монетизации для Приватбанка сейчас составляет 27,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк перешел в государственную собственность.

19 декабря Приватбанку было выделено 15 млрд гривен рефинансирования, которые были погашены в конце года.

23 декабря Нацбанк выдал еще 10,8 млрд гривен Приватбанку.

С начала 2017 года курс гривны на межбанке снизился с 27,18 UAH/USD до 27,70 UAH/USD.