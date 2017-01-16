Доверитель (трасти) по еврооблигациям ПриватБанка (Днепр) с погашением в 2018 году Deutsche Trustee Company Limited уведомил держателей ценных бумаг о готовности расследовать ситуацию относительно принудительной конвертации кредитных обязательств банка в капитал.

Соответствующее уведомление обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи в четверг.

Компания Deutsche Trustee Company Limited, в частности, сообщила, что не располагает личными средствами для проведения соответствующего расследования, однако готова принять средства на соответствующие процедуры от держателей ценных бумаг.

На первом этапе держателям еврооблигаций необходимо идентифицировать себя и сообщить трасти объем ценных бумаг в собственности, после чего Deutsche Trustee Company Limited сообщит им о дальнейших процедурах.

В уведомлении также приводится письмо, которым ПриватБанк уведомил эмитента еврооблигаций UK SPV Credit Finance plc. и Deutsche Trustee Company Limited о том, что банк перешел в собственность государства без обязательств по ценным бумагам, поскольку они были списаны во время действия временной администрации.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн.

В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.

В документе также отмечено, что в случае признания банка неплатежеспособным, он переходит под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд назначает в банк временного администратора, который уполномочен предпринимать любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели еврооблигаций намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Трасти является доверитель, выражающий коллективные интересы держателей еврооблигаций при таких событиях, как дефолт, изменение условий обращения ценных бумаг, контроль за перечислением процентных выплат, раскрытие информации и прочих.

