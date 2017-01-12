Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило рейтинги Приватбанка с R (под надзором органов государственного регулирования) до SD (выборочный дефолт) из-за принудительной конвертации в капитал сертификатов участия в займе.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Вслед за введением временной администрации в Приватбанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил 26 декабря о принудительной конвертации в капитал банка (bail-in) 3 находящихся в обращении выпусков сертификатов участия в займе.

В капитал банка были конвертированы следующие ценные бумаги: приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом 175 млн долларов (ставка купона - 10,875%; срок погашения - февраль 2018), объемом 200 млн долл. (ставка купона - 10,25%; срок погашения - январь 2018) и субординированные сертификаты объемом 220 млн долл. (ставка купона - 11%; срок погашения - 2021).

"При отсутствии информации о дефолте по другим обязательствам ПриватБанка мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт (selective default - SD). В связи с этим мы понижаем рейтинги ПриватБанка с R (под надзором органов государственного регулирования) до SD", - заявляет S&P.

Агентство планирует пересмотреть рейтинги Приватбанка текущего уровня SD, когда получит достаточно сведений для оценки кредитоспособности банка после проведения правительством его докапитализации.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря государство стало владельцем 100% акций Приватбанка.