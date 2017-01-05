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Топливно-энергетический комплекс
Суд передал для реализации “Укргаздобыче” газ компании Онищенко
12:21 05.01.2017 |
Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на природный газ частного акционерного общества "Пласт" (аффилированное с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко) и передал его для дальнейшей реализации государственной компании "Укргаздобыча".
Об этом говорится определении Апелляционного суда Киева от 22 декабря 2016 года, которым суд второй инстанции отказал ЧАО "Пласт" в снятии арест с газа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передают Українські Новини.
Арест был наложен еще 15 ноября 2016 года в рамках уголовного производства по факту нанесения государству убытков аффилированными с Онищенко компаниями при выполнении ими договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".
При этом ЧАО "Пласт" не имеет договоров СД с "Укргадобычей", а эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении (Херсонская область), из которых газ поставляется в город Геническ (Херсонская область).
Как сообщали Українські Новини, 19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, добываемого на Стрелковом месторождении в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), находящееся на территории аннексированного Россией Крыма.
Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО "Пласт", действующее на основании договора о совместной деятельности с государственным "Черноморнефтегазом".
Следователи Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО "Пласт" в течение 2014-2016 годов нанесли государству убытки в размере 170 млн гривен.
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