Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на природный газ частного акционерного общества "Пласт" (аффилированное с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко) и передал его для дальнейшей реализации государственной компании "Укргаздобыча".

Об этом говорится определении Апелляционного суда Киева от 22 декабря 2016 года, которым суд второй инстанции отказал ЧАО "Пласт" в снятии арест с газа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передают Українські Новини.

Арест был наложен еще 15 ноября 2016 года в рамках уголовного производства по факту нанесения государству убытков аффилированными с Онищенко компаниями при выполнении ими договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

При этом ЧАО "Пласт" не имеет договоров СД с "Укргадобычей", а эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении (Херсонская область), из которых газ поставляется в город Геническ (Херсонская область).

Как сообщали Українські Новини, 19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, добываемого на Стрелковом месторождении в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), находящееся на территории аннексированного Россией Крыма.

Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО "Пласт", действующее на основании договора о совместной деятельности с государственным "Черноморнефтегазом".

Следователи Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО "Пласт" в течение 2014-2016 годов нанесли государству убытки в размере 170 млн гривен.



