Николаевский морской порт в 2016 году увеличил перевалку грузов на 0,6% по сравнению с 2015 годом - до 22,373 млн тонн.

Согласно оперативной информации Администрации морских портов Украины, предприятие увеличило перевалку экспортных грузов на 11,2% - до 16,651 млн тонн, импортных - сократило на 10,5%, до 4,375 млн тонн. Перевалка транзитных и каботажных грузов сократилась почти вдвое - до 1,066 млн тонн и 282,15 тыс. тонн соответственно.

За 2016 год порт нарастил перевалку наливных грузов на 40,9% - до 2,471 млн тонн и сократил тарно-штучных на 7,8% - до 3,379 млн тонн, сухих сыпучих - сократил на 1,7%, до 16,523 млн тонн.

Николаевский порт располагает территорией площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом. Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.