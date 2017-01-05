28 декабря в уставный капитал ПриватБанка было инвестировано порядка 44 млрд грн в виде ОВГЗ. Сегодня в ПриватБанке сообщили FinClub, что за 28-29 декабря суммарная докапитализация банка достигла 107 млрд грн из лимита в 116,8 млрд грн.

"28 декабря 2016 года Национальная комиссия по ценным бумагам провела регистрацию выпуска акций ПАТ "КБ ПриватБанк" на общую сумму 116,8 млрд грн, срок размещения до 24 февраля 2017 года, - сообщили FinClub в пресс-службе ПриватБанка. - В рамках частного размещения в декабре Минфин оплатил акции ОВГЗ на сумму 64 млрд грн (ценные бумаги с индексированной стоимостью на курс доллара США) с доходностью 6% годовых и 43 млрд грн обычные ОВГЗ с доходностью около 10%".

Оставшиеся менее 10 млрд грн могут быть вложены в капитал, если в этом будет потребность.

"В соответствии с решением правительства № 961 от 18 декабря 2016 года банк должен провести аудит финансовой отчетности и капитала . По результатам аудита будет принято решение собственника касательно дальнейшей необходимости в поддержке через капитал", - подчеркнули в ПриватБанке.

В законе о госбюджете на 2017 год предусмотрены правовые механизмы возможности оказания такой поддержки в ст. 16, добавили в банке.

Перед покупкой банка у ФГВФЛ за 1 грн его уставный капитал был увеличен до 50,7 млрд грн за счет bail-in - конвертации в капитал необремененных обязательств банка и средств связанных лиц.